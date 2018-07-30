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Повилазили виродки, які в 14-му ховалися. Як і хто заробляє на війні в Україні

Деякі контрактники, які прийшли в українську армію після 2015 року, служать тільки заради великих зарплат і кар’єрних перспектив.

– А з помітних змін – повилазили ті виродки, які в 14-15 році ховалися. Їм захотілося атошних, великих зарплат. Багато хто їде сюди, щоб стартанути в Генштаб, хоча реально нічого про війну не знають, не розуміють і не вміють робити. І тримається все зараз на таких же добровольцях, як і раніше, на тих, кому не все одно. Але якщо вони змиються, залишаться товариші заробітчани, які живуть за принципом аби не стріляли, – розповів командир 1 батальйону 93 бригади Богдан Дмитрук, передає Цензор.НЕТ.

Однак, незважаючи на всі проблеми, комбат впевнений в боєздатності передових частин ЗСУ.

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– Ми стали розумнішими, злішими, хитрішими, безжальнішими і воюємо вже інакше – більш безжально. Й якщо буде наступ, я даю гарантію, що наша розвідка не проспить, і те, що ми зможемо затримати ворога тут – сумнівів немає. Як мінімум, на той час, поки розвернеться наша бригадно-артилерійська група. Головне, щоб було кому воювати далі, за нашими позиціями, – резюмує Дмитрук.

Раніше Факти ICTV  писали, що за минулу добу на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військовослужбовця.

Фото: Цензор.НЕТ.

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