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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 30 липня (КАРТА)

Погода в Україні у понеділок, 30 липня, буде спекотною та сухою.

Грози очікуються тільки в західних регіонах, короткочасні дощі будуть і на узбережжі Чорного моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталія Діденко.

– 30 липня всюди без істотних опадів, однак на Заході – дощі, – зазначає метеоролог.

Загалом в Україні 30 липня стовпчики термометрів піднімуться до +25 … +30 градусів. Найспекотніше буде на Півдні і Сході України – до +30 … +32 градусів тепла.

Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

У Києві в понеділок – без опадів, температура повітря прогріється до +28 … +30 градусів.

До слова, синоптики дали прогноз погоди на серпень.

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