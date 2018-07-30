Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 30 липня (КАРТА)

Погода в Україні у понеділок, 30 липня, буде спекотною та сухою.
Грози очікуються тільки в західних регіонах, короткочасні дощі будуть і на узбережжі Чорного моря.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталія Діденко.
– 30 липня всюди без істотних опадів, однак на Заході – дощі, – зазначає метеоролог.
Загалом в Україні 30 липня стовпчики термометрів піднімуться до +25 … +30 градусів. Найспекотніше буде на Півдні і Сході України – до +30 … +32 градусів тепла.
Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень
У Києві в понеділок – без опадів, температура повітря прогріється до +28 … +30 градусів.
До слова, синоптики дали прогноз погоди на серпень.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+