Ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі – Командування

Зенітно-ракетні війська готові відбити масовану атаку авіації та крилатих ракет на Донбасі.

На бойовому чергуванні по Україні цілодобово знаходяться більш 2,5 тис. фахівців зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України (ЗРВ ЗСУ), в тому числі потужне угруповання ЗРВ дислокується урайоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, заявляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– Цілодобово на бойовому чергуванні знаходиться понад 2,5 тис. фахівців ЗРВ. У районі ООС постійно розміщено потужне угруповання військ, здатне відбити масовану атаку авіації та крилатих ракет супротивника, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою Командування ПС ЗСУ в неділю на сторінці у соцмережі Facebook.

У прес-службі Командування Повітряних сил підкреслюють, що ракетники неодноразово доводили свою ефективність і професіоналізм на війні:

– За весь час бойових дій на Донбасі знищили 33 ворожих безпілотники, більшість з яких – це високотехнологічні дорогі БПЛА російського виробництва Орлан-10.

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В інформації зазначається, що усі ліквідовані безпілотники представляли серйозну загрозу для оборони України, адже працювали над стратегічно важливими позиціями українських військ.

Нагадаємо, на Донбасі українські сапери знайшли та знищили заборонені міни.