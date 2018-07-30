PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі - Командування/

Ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі – Командування

Зенітно-ракетні війська готові відбити масовану атаку авіації та крилатих ракет на Донбасі.

На бойовому чергуванні по Україні цілодобово знаходяться більш 2,5 тис. фахівців зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України (ЗРВ ЗСУ), в тому числі потужне угруповання ЗРВ дислокується урайоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, заявляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– Цілодобово на бойовому чергуванні знаходиться понад 2,5 тис. фахівців ЗРВ. У районі ООС постійно розміщено потужне угруповання військ, здатне відбити масовану атаку авіації та крилатих ракет супротивника, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою Командування ПС ЗСУ в неділю на сторінці у соцмережі Facebook.

У прес-службі Командування Повітряних сил підкреслюють, що ракетники неодноразово доводили свою ефективність і професіоналізм на війні:

– За весь час бойових дій на Донбасі знищили 33 ворожих безпілотники, більшість з яких – це високотехнологічні дорогі БПЛА російського виробництва Орлан-10.

Читайте: Нове напруження на передовій – під вогнем Кримське

В інформації зазначається, що усі ліквідовані безпілотники представляли серйозну загрозу для оборони України, адже працювали над стратегічно важливими позиціями українських військ.

Нагадаємо, на Донбасі українські сапери знайшли та знищили заборонені міни.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

День Сил спецоперацій
Україна відзначає День Сил спеціальних операцій
Кораблі НАТО зайшли у Чорне море
В Україні успішно випробували протитанкові керовані ракети
Наручники
Хотів в “ДНР” – контрактник ЗСУ “зливав” інформацію бойовикам
Азовське море
ЗСУ отримали наказ зупинити російські провокації в Азовському морі
Просрочена тушонка
На військових складах в Одесі знайшли тонни прострочених консервів
Морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму
Міномет
Вибух на Рівненському полігоні – імена загиблих військових
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка