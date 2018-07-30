Раптово помер екс-нардеп Горбачов

У Миколаєві сьогодні помер 57-річний народний депутат III-IV скликань (1998-2006 рр.) Віктор Горбачов.

Про це повідомляють Новини-N з посиланням на співробітників магазину в Миколаєві, де Горбачов був гендиректором.

Попередня причина смерті – зупинка серця у той момент, коли Горбачов виходив із під’їзду свого будинку.

У колишнього нардепа залишилися дружина і дочка.

Віктор Горбачов був народним депутатом III скликання (03.1998-04.2002) від виборчого округу № 127, Миколаївська область.

Він також був нардепом IV скликання (04.2002-04.2006) від виборчого округу № 128, Миколаївська область, самовисуванець.

Горбачов очолював постійну комісію з питань торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів Миколаївської міськради.

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До слова, у травні у Черкасах під час стрілянини в офісі громадської організації ВО Черкащани загинув депутат обласної ради.

Фото: novosti-n.org