Слідом за Києвом. У Дніпрі проїзд у транспорті здорожчає вдвічі

З 5 серпня вартість проїзду у наземному електротранспорті Дніпра збільшиться з 1,5 грн до 4 грн, а у метрополітені – з 2 грн до 4 грн.

Відповідне рішення прийняв Дніпровський міськвиконком 27 липня поточного року, встановивши також тариф 4 грн на провезення багажу.

На сайті КП Дніпроелектротранспорт повідомлені ціни на проїзні квитки. Вартість одноденного проїзного у трамваї і тролейбусі становитиме 10 грн, на тиждень – 60 грн, на 3 місяці – 600 грн. Проїзний на 1 місяць на один вид транспорту обійдеться у 220 грн, на 2 – 260 грн, для студентів 110 грн і 130 грн відповідно. Пільгові категорії пасажирів, як і раніше, їздитимуть безкоштовно.

Діючі зараз тарифи на проїзд у муніципальному транспорті Дніпра були встановлені у серпні 2011 року.

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Нагадаємо, що у травні стало відомо, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.

ФОТО: УНІАН