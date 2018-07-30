Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву десятки разів випускали із СІЗО

Підозрювана в смертельному ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олена Зайцева покидала СІЗО 29 разів.

За весь час перебування в СІЗО підозрювана у смертельному ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева 29 разів залишала територію ізолятора, повідомили в Північно-Східному МРУ з питань виконання кримінальних покарань, передає Сегодня.

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Зайцева залишала установу для відвідування суду, слідчих експериментів і лікарні. Другого обвинуваченого, Геннадія Дронова, вивозили 26 разів – до суду і на слідчі експерименти.

Нагадаємо, харківські правоохоронці виявили факти прогулювання занять в автошколі Оленою Зайцевою, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus під час страшної аварії на Сумській.