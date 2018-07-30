Tesla за $1900. Чиновники задекларували 936 іномарок за ціною нижче 50 тис. грн

Українські чиновники і представники влади у 2017 році задекларували 936 іномарок за ціною менше 50 тисяч гривень.

Про це йдеться в публікації Bihus.info.

50 тисяч гривень – це ліміт для розрахунків готівкою. Щоб не проводити платіж через банк, договори щодо продажу автомобілів часто укладаються за заниженими цінами в документах. Чиновники при цьому отримують можливість уникнути зайвих питань про походження статку.

Українські чиновники придбали за ціною менше 50 тисяч гривень 93 автомобіля Volkswagen, 68 автомобілів Toyota, 58 автомобілів Mitsubishi, 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW.

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Серед автомобілів класу “люкс” в ціновому діапазоні до 50 тисяч гривень представлені 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge і Chrysler, 2 Land Rover і навіть по одному Jeep Grand Cherokee, Jaguar S-Type і Tesla Model S.

До речі, в реальності за таку суму можна купити тільки старі іномарки з великим пробігом або машини українського, російського і радянського виробництва.

Раніше повідомлялося, що НАПК перевірило 331 декларацію з 1 млн. Такими темпами робота над усіма займе 3600 років.

Фото: fainaidea.com.