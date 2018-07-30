Три доби разом: матері Кольченка дозволили побачитись з сином

Мати українського політв’язня Олександра Кольченка, який відбуває покарання у російській колонії, отримала дозвіл на побачення з сином і вже прибула до Челябінська.

Про це повідомляє Інтерфакс-Урал з посиланням на прес-службу регіонального громадського наглядового комітету.

– Родичам дозволили побути разом три доби. Для більш комфортного перебування їм у готелі виправної установи виділили кімнату з усіма зручностями, – сказали у прес-службі.

Там також зазначили, що на зустрічі членів ГНК з Ларисою Кольченко ніяких заяв або скарг від неї не надходило.

– Мама хоче тільки одного, щоб її сина випустили на свободу. Можливо, це може бути обмін на російських ув’язнених в українських в’язницях, – зазначили громадські працівники.

За їхніми даними, з моменту завершення голодування Кольченко набрав колишню вагу – 64 кілограми, скарг не висловлював.

– Просив дати можливість продовжувати навчання у вищому навчальному закладі. До недавнього часу він проходив безкоштовне навчання у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. Але навчання було призупинено, оскільки ув’язнений не надав адміністрації колонії договір на новий термін навчання, – пояснили у прес-службі.

Зазначається, що, як тільки договір буде надано, Кольченко продовжить навчання.

– Працювати у колонії він не бажає, оскільки, каже, що багато часу у нього йде на самоосвіту, – додав представник ГНК.

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