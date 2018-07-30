У Києві зупинять ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6: що це значить

Департамент охорони здоров’я КМДА наказав керівникам закладів охорони здоров’я провести ряд заходів з попередження надзвичайних ситуацій, які можуть статися внаслідок зупинки роботи Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Про це йдеться в наказі №765 від 26 липня 2018 року департаменту охорони здоров’я КМДА.

Згідно з документом, доручення адресоване керівникам закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій, які засновані на комунальній власності Києва.

До 30 липня 2018 року таким установам необхідно було:

– привести в готовність наявні автономні джерела живлення;

– визначити порядок і забезпечити можливість підключення автономних пересувних джерел живлення для закладів охорони здоров’я у разі відключення мереж електропостачання з районними управліннями ГУ ДержНС Києва;

– провести навчання з відповідальним персоналом за автономні джерела живлення з їх підключення до мереж електропостачання;

– розробити (поновити) план реагування закладів охорони здоров’я на випадок відключення електропостачання;

– створити штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на випадок відключення електропостачання;

– визначити відповідальних осіб за підключення автономних джерел живлення до електромереж закладів охорони здоров’я;

– подати в департамент охорони здоров’я КМДА інформацію про виконання цих заходів і наявності паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автономних джерел живлення.

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Підставою для наказу є протокол №39 від 24 липня 2018 року засідання постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА Про безперебійну роботу Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

До зони обслуговування ТЕЦ-6 потрапляють райони: Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, частина Шевченківського, в тому числі житлові масиви Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ.

ТЕЦ-5 обслуговує Дарницький, Солом’янський, Печерський, Голосіївський райони, частину Шевченківського, в тому числі житлові масиви Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

Раніше столична влада закликала уряд розглянути ситуацію газопостачання міста в комітеті з надзвичайних ситуацій, так як був ризик зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють тепло та електроенергію.

Зазначалося, що ситуація стане критичною з 1 серпня, адже саме з тих пір через відсутність газу потрібно буде зупинити роботу ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

До речі, компанія-наступник Київенерго отримала 1,2 млрд грн на підготовку міста до нового опалювального сезону.

Фото: bigkiev.com.ua.