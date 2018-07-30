В Україну з Оману повернулися 15 членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune. Моряки перебували на борту цього судна через заборгованість по виплаті судновласником заробітної плати.

Про це повідомили у профспілці працівників морського транспорту України (Одеса), пише УНІАН.

– Сьогодні в Україну повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune, які перебували в Султанаті Оман на борту цього судна з-за заборгованості по виплаті судновласником заробітної плати, – зазначили у профспілці.

У благодійної організації Фонд допомоги морякам Ассоль (Одеса) повідомили, що моряки кілька років вимушено виживали на покинутому грецьким оператором судні в Омані.

Читайте: Між Україною та Оманом вводять спрощений візовий режим

До речі, в березні 2017 року в Україну з Оману повернулися 7 членів екіпажу Free Neptune, ще 15 українських моряків залишалися в Омані в критичній ситуації.

Free Neptune з екіпажем з 22 осіб (всі громадяни України) влітку 2015 року зайшло в порт Маскат (Султанат Оман) для поповнення запасів води і провізії, однак оператор судна – грецька компанія Free Вulkers SA – відмовився оплатити дану поставку місцевому агенту.

Пізніше стало відомо, що власник судна – банкрут. Екіпаж опинився в ізоляції, змушений був оголошувати голодування.

Фото: fairplay.ihs.com.