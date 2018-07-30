Військова допомога США: українські бійці ССО отримали сучасні “нічники”

У рамках військової допомоги США для України задля протидії російської агресії бійці ССО отримали сучасні панорамні окуляри нічного бачення американського виробництва – GPNVG-18 від компанії L-3.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Експорт цього обладнання регулюється Міністерством оборони США у відповідності з правилами міжнародної торгівлі ITAR.

– Унікальною особливістю GPNVG-18 є наявність чотирьох окремих підсилювачів яскравості зображення або електроно-оптичних перетворювачів з чотирма окремими об’єктивами, згрупованими в панорамну орієнтацію. Завдяки чому оператор бачить поле зору у 97°, – відзначає портал.

Це абсолютний прорив в технологіях для Сил спеціальних операцій.

Читайте: У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Нагадаємо, Конгрес США підтримав виділення $250 млн українській армії.

Фото: Український мілітарний портал