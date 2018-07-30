З місця ДТП він поїхав! Очевидці розповіли правду про ДТП з Островським

Водій Hummer Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну Настю Артемову у центрі Києва, не намагався надати допомогу дитині і негайно спробував втекти з місця ДТП.

Про це розповіли очевидці аварії, передають Вести.

Родичі підозрюваного стверджували, що на місці аварії була припаркована вантажівка, яка нібито закрила Островському огляд.

А адвокати затриманого і сам Островський стверджували, що він не намагався покинути місце ДТП, і навіть підходив до збитої дівчинки, викликав їй швидку.

Однак журналістам вдалося розшукати двох свідків ДТП, яких поліція не опитала.

За їх словами, водій Hummer не намагався допомогти постраждалим. Він намагався спішно залишити місце трагедії.

Свідок Арсеній розповів, що Островський поїхав з місця аварії миттєво.

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– Я йшов по Лесі Українки – і сам бачив момент удару. Після того, як машина вдарила дитину, почувся тріск і крик матері. Видовище було жахливе. Я відразу почав викликати медиків, тому що побачив, що справа погана. Водій з місця ДТП поїхав відразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки. Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику швидкої я подзвонив в поліцію і пішов, тому що все, що там відбувалося бачити було дуже важко. Я до сих пір відходжу після цього видовища.

Чоловік розповів, що до нього зверталися за коментарями тільки журналісти, а поліція його показаннями не зацікавилася.

Жінка, яка проживає в будинку на бульварі Лесі Українки, бачила наслідки ДТП з вікна.

– Тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що з місця ДТП він поїхав, адже аварія сталася біля аптеки, а від неї до Паруса, де машину затримали мінімум 200 метрів. Я не бачила сам удар, але чула жахливий крик жінки. До речі, ніякої вантажівки на місці аварії не було і в помині, – розповіла Ганна.

За її словами, поліція досі не зверталася до неї за показаннями свідків, але жінка уважно стежить за ходом розглядів по ДТП.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході.

Фото: Facebook.