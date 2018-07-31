PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / 19 компаній і 22 особи: Україна покарає будівельників мосту в Криму/

19 компаній і 22 особи: Україна покарає будівельників мосту в Криму

У список нових українських санкцій увійшли 19 російських компаній і 22 фізичні особи.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України направило у Кабінет міністрів пропозицію щодо введення санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Про це повідомили в прес-службі відомства у вівторок, 31 липня.

– Введення санкцій унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського союзу і Сполученими Штатами Америки, – пояснили в міністерстві.

Читайте: У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Відзначається, що даний проект розпорядження про санкції вже узгоджений з центральними органами влади і спеціальними правоохоронними службами.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції відносно 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ЄС санкції
ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту
Санкції проти Росії
У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ
Новий удар по олігархам Путіна: у США представлять посилені санкції
Україна прагне введення санкцій проти Чорноморських портів РФ
Конгресс США
Санкції проти Північного потоку-2: у Конгрес США внесли законопроект
ЄС затвердив індивідуальні санкції за Керченський міст
ЄС Росія
Росія потрапила до списку головних загроз ЄС
Північний потік-2: компанії ризикують потрапити під санкції США
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка