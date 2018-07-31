19 компаній і 22 особи: Україна покарає будівельників мосту в Криму

У список нових українських санкцій увійшли 19 російських компаній і 22 фізичні особи.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України направило у Кабінет міністрів пропозицію щодо введення санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Про це повідомили в прес-службі відомства у вівторок, 31 липня.

– Введення санкцій унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського союзу і Сполученими Штатами Америки, – пояснили в міністерстві.

Читайте: У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Відзначається, що даний проект розпорядження про санкції вже узгоджений з центральними органами влади і спеціальними правоохоронними службами.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції відносно 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.