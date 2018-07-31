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Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів та кулеметів. Троє військових поранені

Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС, в тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

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Про це пише прес-центр ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисникам Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, і Широкиного, а по позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь з мінометів калібром 120-мм і 82-мм.

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Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.

За даними розвідки один окупант знищений і четверо поранені.

Нагадаємо, бойовики спробували захопити позиції в районі населеного пункту Кримське.

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