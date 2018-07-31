Через 6 днів. У Островського примусово відібрали зразки для експертизи

Експерт примусово взяв біологічні зразки у водія позашляховика Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку у Києві 24 липня.

Як повідомляє у вівторок прес-служба прокуратури Києва 30 липня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer Кирила Островського. У той же день рішення суду про примусовий відбір зразків було виконано.

У прокуратурі пояснили, що оскільки водій відмовився добровільно надавати необхідні біологічні зразки, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їхній примусовий відбір.

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– Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження, – повідомила прес-служба.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer на смерть збив дитину на пішохідному переході.