PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Через 6 днів. У Островського примусово відібрали зразки для експертизи/

Через 6 днів. У Островського примусово відібрали зразки для експертизи

Експерт примусово взяв біологічні зразки у водія позашляховика Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку у Києві 24 липня.

Як повідомляє у вівторок прес-служба прокуратури Києва 30 липня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer Кирила Островського. У той же день рішення суду про примусовий відбір зразків було виконано.

У прокуратурі пояснили, що оскільки водій відмовився добровільно надавати необхідні біологічні зразки, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їхній примусовий відбір.

Читайте: З місця ДТП він поїхав! Очевидці розповіли правду про ДТП з Островським

– Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження, – повідомила прес-служба.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer на смерть збив дитину на пішохідному переході.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Києві трамвай протаранив авто: машина перекинулася на дах
З місця ДТП він поїхав! Очевидці розповіли правду про ДТП з Островським
Влаштували гонку! BMW X5 викинуло на зупинку з людьми у Москві
Смертельна ДТП у Хмельницькій області: авто протаранило автобус
На Львівщині мотоцикліст збив коляску з немовлям і 2-річну дівчинку
У Києві п’яний водій розбив 7 авто і заснув перед патрульними
Кілометр тягнув по коліях! Потяг Київ-Бердянськ протаранив легковик
ДТП
На Львівщині два авто зіткнулись “лоб в лоб” – є жертви
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка