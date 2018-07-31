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До Сенцова не пустили священика з листом із України

До українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії, не пустили священика.

Олег Сенцов

Про це повідомила у Facebook віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, священик мав передати Сенцову листа від неї.

– Якщо чесно, намагалася передати Олегу листа. На десятки моїх листів, які пересилала, надсилала, передавала через адвокатів та інших осіб – ніколи не було жодної відповіді. Можливо, вони ніколи й не доходили до Олега. Але ж яка підлість – не пустити українську омбудвумен, тепер – священника. Повна ізоляція, в тому числі інформаційна, – зазначила Геращенко.

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До слова, днями Європейський суд з прав людини закликав українського політв’язня Олега Сенцова припинити голодування, щоб врятувати своє життя.

Фото: Save Oleg Sentsov

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