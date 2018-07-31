Канада ввела збір біометрики для українців, візи здорожчають

Із 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із українським громадянством.

Біометричні дані (відбитки пальців та електронна фотографія) відтепер вимагатимуться у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді, пише Укрінформ.

При цьому біометрика збиратиметься у кожного прохача лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

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Ці зміни тягнуть за собою здорожчання на третину канадських віз, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза до Канади, яка раніше із урахуванням усіх комісій коштувала заявнику близько 140 канадських доларів, відтепер коштуватиме близько 190 дол.

Раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз схвалив проведення переговорів, які призведуть до того, що вартість шенгенської візи зросте.

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