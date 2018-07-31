PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Канада ввела збір біометрики для українців, візи здорожчають/

Канада ввела збір біометрики для українців, візи здорожчають

Із 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із українським громадянством.

Біометричні дані (відбитки пальців та електронна фотографія) відтепер вимагатимуться у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді, пише Укрінформ.

При цьому біометрика збиратиметься у кожного прохача лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Читайте: Що робити, якщо втратив паспорт за кордоном – покрокова інструкція (ІНФОГРАФІКА)

Ці зміни тягнуть за собою здорожчання на третину канадських віз, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза до Канади, яка раніше із урахуванням усіх комісій коштувала заявнику близько 140 канадських доларів, відтепер коштуватиме близько 190 дол.

Раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз схвалив проведення переговорів, які призведуть до того, що вартість шенгенської візи зросте.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Паспортна реформа
Не зручно, але треба. Як живеться українцям з ID-паспортами
Україна Канада
Канада щорічно надаватиме Україні $50 млн протягом 5 років
Тортури, арешти і зникнення: заява Канади щодо Росії в Криму
Паспорт Україна
Біометричні паспорти без черг – нові терміни видачі документів в Україні
Стрілянина в Торонто: одна людина загинула, 13 поранено
Стрілянина у Канаді: в Торонто вбили відомого репера
У Канаді День незалежності відсвяткували під українську пісню
Серед літа схід Канади засипало снігом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка