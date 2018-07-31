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Кого облили кислотою у Херсоні – чим відома Катерина Гандзюк

Керуюча справами виконавчого комітету  Херсонської міськради Катерина Гандзюк, яку вранці невідомий облив кислотою, перебуває в реанімації.

31 липня у Херсоні облили кислотою керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Зараз жінка перебуває у реанімації.

Чим відома Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк відома своєю проукраїнською позицією та виступами проти місцевого ГУ Нацполіціі. Так, восени 2017 вона фактично звинуватила керівника Управління захисту економіки Нацполіціі в Херсонській області Артема Антощука у вимаганні хабара через третіх осіб, пише Politeka.

Херсонський міський суд частково задовольнив вимоги поліцейського про спростування заяв, визнав деякі з них недостовірними, але навіть не зобов’язав Гадзюк їх спростовувати.

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На думку брата нардепа від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма Масі Найєма, напад на Катерину Гандзюк здійснено на замовлення місцевих проросійських сил.

Про це він написав у Facebook.

– Його хтось таки найняв, у нього було завдання вилити кислоту Каті в обличчя. З цим завданням хлопець впорався – Катя у реанімації. Те, що це зроблено місцевими проросійськими силами, немає сумніву. Те, що цю справу не розслідуватимуть у Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області належним чином, – нам це так само відомо, – написав Найєм.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк облили кислотою, коли вона виходила з під’їзду будинку.

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