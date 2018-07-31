Куди піти у серпні у Києві: топ-10 найкращих заходів

Серпень закриє літній сезон 2018 року яскравими і незабутніми концертами.

У цьому місяці кияни відвідають довгоочікуваний концерт Imagine Dragons і фріків Die Antwoord.

Крім того, в серпні пройде традиційний концерт українського гурту Океан Ельзи до Дня Незалежності.

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Також цього місяця можна піти на пост-панків Shame або ж послухати Френка Сінатру на пляжі.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів серпня.

Музика небесних сфер: Містерія звуку

Фото: Facebook

Планетарій

4 серпня, 19.30

Вартість квитків: 200-350 грн

Придбати квитки можна тут

Під час науково-музичного експерименту знайдено відповідь на питання про виникнення Всесвіту, і ми раді повідомити її вам. На жаль, чи на щастя, відповідь ця не має словесної форми. Натомість, запрошуємо на концерт Музика небесних сфер: Містерія звуку. Різноманітні, традиційні та сучасні, інструменти з усього світу, що видають просто космічні звуки, поєднають свої вібрації під величезним куполом Київського планетарію.

Die Antwoord

Фото: Facebook

Stereo Plaza

6 серпня, 20.00

Вартість квитків: 1599-3000 грн

Придбати квитки можна тут

Їх знають всі, і вони мають безліч фанів по всьому світі. Їх найвідоміші пісні чули навіть ті, хто їх ніколи слухали. Вони збирають величезні натовпи і десятки мільйонів переглядів на YouTube. До Києва їдуть довгоочікувані Die Antwoord. Фріки, які роблять неймовірно самобутню і драйвову музику, і мають неповторний стиль, котрий дехто, на жаль, все ж намагається копіювати, часом навіть із відносним (фінансовим) успіхом. Але Die Antwoord були і є найкрутішими. Такими і залишаться в пам’яті кожного, хто прийде на концерт 6 серпня, адже нещодавно музиканти повідомили, що наступний альбом стане останнім на творчому шляху команди.

TOM SODA АКУСТИКА просто неба

Фото: Facebook

Just in Space

16 серпня, 19.30

Вартість квитків: 300 грн

Придбати квитки можна тут

Вже кілька років в нашій країні росте і набирає потужності хвиля нової української музики, даруючи нам нових обдарованих виконавців. Один з таких молодих артистів, TOM SODA, 16 серпня дасть свій перший концерт у столиці. Співак виконуватиме романтичні пісні у супроводі акустичного тріо (іспанська гітара, фортепіано, кахон). Виступ відбудеться на даху креативного простору Just in Space.

Kiasmos

Фото: Facebook

Зелений Театр



18 серпня, 20.00

Вартість квитків: 750 грн

Придбати квитки можна тут

Дует з Ісландії, котрий здобув чималу популярність серед українських поціновувачів електронної музики, вже зовсім скоро виступить для столичної публіки зі сцени Зеленого Театру. Оулавюр Арнальдс та Янус Расмуссен — два дуже не схожі за настроєм артисти, котрі спромоглися створити гармонійне і потужне спільне звучання. Kiasmos грають близько десяти концертів на рік, переважно на фестивалях, тому можливість почути їх живе виконання у Києві варто не пропустити.

Джаз на пляжі — Sinatra

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

23 серпня, 20.00

Вартість квитків: 300-400 грн

Придбати квитки можна тут

23 серпня, коли захід внесе нотки романтичного настрою у теплий літній вечір, на узбережжі ЮБК спалахнуть гірлянди і зазвучать зворушливі балади Френка Сінатри. Мелодії, наповнені світлом, любов’ю і повнотою почуттів.

Мелодії, що незмінно входять в топ рейтингів романтичної музики і складають золоту колекцію джазу, виконає один з провідних колективів країни — Національний академічний духовий оркестр України. Заснований в 1979 році, він донині залишається єдиним цивільним духовим оркестром подібного рівня.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Фото: Facebook

Caribbean Club

24 серпня, 19.00

Вартість квитків: 150-650 грн

Придбати квитки можна тут

Виступ надзвичайних співачок – знайомі кожному з дитинства пісні зазвучать у абсолютно неординарній манері. UNITED PEOPLE — проект у складі якого п’ять прекрасних дівчат а капела виконують музику, в якій сміливо поєднують джаз із r’n’b та соул із фанком, голосом відтворюючи звучання різних музичних інструментів.

Океан Ельзи



Фото: Facebook

НСК Олімпійський

24 серпня, 20.00

Вартість квитків: 550-950 грн

Придбати квитки можна тут

Після відпочинку головний гурт країни повертається із традиційним концертом 24 серпня. Зігравши свою музику і заспівавши українською в різних куточках планети, ОЕ знову святкують День Незалежності разом із українцями. Концерт, котрий обіцяє стати ще одним надзвичайним успіхом вітчизняних рокерів, відбудеться на найбільшій арені країни — НСК Олімпійський, адже на ці виступи Океану Ельзи збираються шанувальники з усіх куточків України.

Shame

Фото: Facebook

Зелений Театр

28 серпня, 19.00

Вартість квитків: 499-999 грн

Придбати квитки можна тут

Одного разу Британська рада в Україні знайшла неймовірно вдалий спосіб знайомити українців із власною культурою, і створила серію концертів Selector Live. Cуть проекту полягає у тому, що Британська рада привозить до Києва сучасних актуальних виконавців з Туманного Альбіону, і організовує їм виступи на найбільших концертних майданчиках столиці. Бенджамін Клементайн, Everything Everything та Ghostpoet переконали вітчизняну публіку в тому, що Selector Live річ позитивна, прогресивна і цікава. І от цього разу до України завітають із дебютним альбомом молоді і надзвичайно талановиті пост-панки Shame.

Adam Gontier

Фото: Facebook

Freedom

30 серпня, 19.00



Вартість квитків: 1000-1500 грн

Придбати квитки можна тут

Фронтмен культових канадських рокерів Three Days Grace, Адам Гонтьє завітає до Києва зі своїм сольним проектом. Один із найзначніших виконавців альтернативного року, що у 2013 році, залишивши позаду такі відомі колективи як Three Days Grace та Saint Asonia, розпочав самостійну кар’єру. Вже зараз своїм творчим доробком він вписав себе до історії. І на досягнутому не зупиняється.

Imagine Dragons

Фото: Facebook

НСК Олімпійський

31 серпня, 20.00



Вартість квитків: 1090-2999 грн

Придбати квитки можна тут

Київ зовсім скоро зустрічатиме неймовірних Imagine Dragons, на візит яких із нетерпінням чекали тисячі українських шанувальників. Рокери приїдуть до України вперше, щоб презентувати новий альбом Evolve, і зробити вони це планують із розмахом, адже концерт відбудеться на Олімпійському! Втім, рокери чудово дають раду із такими масштабами, кожного разу перетворюючи простори стадіонів на одне живе дійство, яке не вдасться забути. 31 серпня Imagine Dragons нарешті зустрінуться зі своїми українськими шанувальниками, щоб разом проводжати літо.

Нагадаємо, 21 червня британська група Jamiroquai виступила у Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.