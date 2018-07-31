Киянин назбирав 2300 старих жетонів і приніс на обмін

У Києві чоловік приніс на обмін 2300 жетонів метро старого зразка.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон.

– Один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 роки. Ще двоє пасажирів – по 500 і один – 240 жетонів старого зразка, – розповіла вона.

Макогон також нагадала, що сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати.

– По одному міняють у касах, більше – в сервісних центрах на станціях Дорогожичі, Дарниця, Майдан Незалежності і Політехнічний інститут. Зверніть увагу, що сервісні центри працюють до 19.00. У серпні обмін буде проводитися тільки у сервісних центрах і вже з доплатою або пропорційно, – зазначила вона.

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Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Фото: КП “Київський метрополітен”