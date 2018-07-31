Лекція колорадським жукам про збереження врожаю: Турчинов про референдум в ОРДЛО

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає провокаційною пропозицію російської сторони про проведення референдуму на окупованій території України.

– Ви знаєте, Росія має своє трактування і Мінських угод, і формули Штайнмаєра. Фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. Зокрема, пропозицію про проведення референдуму. Вибачте, це є провокацією і нісенітницею. Проводити референдум на окупованих територіях Криму і Донбасу – це все одно, що читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю. Тобто, країна це ніколи не сприйме, – заявив Олександр Турчинов, передає Інтерфакс-Україна.

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Також він зазначив, що спочатку необхідна повна деокупація, повне звільнення окупованих територій, і після цього можуть бути задіяні вже політичні механізми реінтеграції цієї території в конституційне поле України.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі.

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