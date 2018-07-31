Ні тепла, ні гарячої води: у Києві опалювальний сезон під загрозою зриву

Електрообігрівачі та кілька шарів одягу – опалювальний сезон у Києві може зірватись і змусити містян згадати, як грітись самотужки. У цьому році КМДА змінила теплопостачальника. Та борги, які накопичив колишній постачальник, нікуди не ділись. Факти ICTV з’ясовували, чи можуть через це відключити тепло жителям столиці.

Опалювальний сезон зірветься, якщо у Нафтогазі втілять свої погрози про відключення тепла. Підприємство вимагає сплати за газ від теплопостачальника Київтеплоенерго, який віднедавна зобов’язався постачати тепло в оселі киян.

Раніше цю функцію виконувало підприємство Київенерго, яке і накопичило борги. Цього року контракт з КМДА у комунального закладу закінчився і місто вирішило його не продовжувати. Натомість, не знайшовши бажаючих зайняти нішу, міська адміністрація створила нову компанію – Київтеплоенерго. Вона тепер, на думку Нафтогазу і має розрахуватись за газ.

Тож тепер, здається, що газові війни, які звикла вести Росія, перекочували на новий фронт. Через з’ясування стосунків між газопостачальником та комунальним підприємством кілька мільйонів киян ризикують залишитись без тепла.

Ціна питання

Постачальнику блакитного палива Київенерго заборгувало більше 4 з половиною мільярдів гривень. З них 2,8 мільярда – штрафні санкції. Це майже одна шоста від загального боргу всієї України перед Нафтогазом. Він складає 30 мільярдів.

Нині гроші газопостачальник вимагає від нового підприємства, бо вважає його правонаступником боржника. Такий порядок передбачає закон про теплопостачання.

На теплогенеруючому підприємстві приймати борг не поспішають, адже суму накопичило попереднє підприємство – Київенерго, що обслуговувало місто 17 років.

До того ж, на своєму озброєнні мають рішення Господарчого суду Києва, яке ставить під сумнів трактування українського законодавства газовим монополістом, і постановило, що ні новий теплопостачальник Київтеплоенерго, ні громада міста, не відповідають за борг.

Все – заради тепла

В міській адміністрації повідомили, що постачання газу – єдина проблема, яка може стати на заваді вчасного початку опалювального сезону.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що адміністрація розглядає різні шляхи вирішення питання і визнає борг:

– Ми не відмовляємось від врегулювання питання заборгованості. Ми готові як у судовому порядку, так і в порядку перемовин вирішувати всі проблеми. Але оскільки мова йде про багатомільярдний борг, є певна правова специфіка – це тривалий процес.

Тож міська влада хоче, щоб Нафтогаз почав подачу газу, а питання боргу вирішувалось паралельно. Адже до початку сезону подачі тепла, який розпочинається в середині жовтня чи навіть раніше, якщо осінь буде холодною, розрахуватись з мільярдними боргами місто не встигне.

Відсутність газу відчуємо ще влітку

Крім забезпечення теплом жителів столиці, Київтеплоенерго став новим постачальником гарячої води в місті. Підприємство має прийняти на баланс теплові станції ТЕЦ-5 і найпотужнішу в Україні ТЕЦ-6.

Таким чином, теплопостачальник стане виробником електричної енергії. Однак станції без блакитного палива працювати не зможуть. Якщо його не надасть НАК Нафтогаз, місто та соціальні об’єкти ризикують залишитись без гарячої води та відчути на собі перебої з електропостачанням.

Перспективи вирішення проблеми

За словами Пантелеєва, міська влада щодня веде перемовини з газопостачальником. Поки що позитивного результату зустрічі не принесли. На думку представника КМДА, будь-які підготовчі роботи перед стартом опалювального сезону не мають жодного сенсу, якщо теплопостачальник не отримає газу.

У Нафтогазі розводять руками – мовляв, поки місто не розрахується з боргами за раніше отриманий газ, державна компанія не матиме правових підстав на постачання блакитного палива.

В той же час альтернативи комунальному підприємству Київтеплоенерго немає. Жоден інвестор не хоче йти у збиткову нішу, якою нині є теплогенеруюча галузь України. Воно і не дивно, адже лише на модернізацію тепломереж Києва, за підрахунками міської влади, необхідно близько 30 мільярдів гривень.

Чи дійдуть згоди газопостачальник та міська влада, дізнаємось вже 1 серпня, коли теплові станції перейдуть під контроль Київтеплоенерго.

Фото: wikipedia, dreamstime

Яна Семенюк