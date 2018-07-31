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Погода в Україні на сьогодні, 31 липня (КАРТА)

Сьогодні, 31 липня, в Україні очікуються дощі і грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних і східних областях вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.

На заході України очікуються сильні дощі. Температура повітря вночі +17+19°С, вдень +26+31°С.

Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

Змінна хмарність очікується в центральній і східній Україні. Вночі– +19+21°С, вдень +29+31°С.

У Києві 31 липня очікуються дощі та грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +19 +21°С, вдень близько 30°С.

До речі, раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека.

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