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Робота в Чехії: на які вакансії збільшать квоти для українців

Бюджет Чехії завдяки українцям щорічно поповнюється на 2 млрд крон.

Робочий

Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на дані Економічної палати Чеської Республіки.

Ці кошти надходять до казни у вигляді податків і відрахувань, отриманих у результаті працевлаштування в Чехії працівників за програмою Режим Україна.

При цьому через дефіцит робочих рук на підприємствах влада Чехії планує  подвоїти квоти.

Читайте: Робота у Польщі: ким можуть влаштуватися українці

Більшість роботодавців хвалять своїх українських співробітників і прагнуть продовжувати з ними договір аж до закінчення дії картки співробітника (zaměstnanecká karta), яку громадянам України спочатку видають лише на два роки.

На сьогодні чеські компанії хочуть залучити з України загалом понад 17 тис. чоловік. Найбільш затребувані працівники технічного напряму.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що головна перевага роботи в Україні – кар’єрний ріст. Представники українських рестораторів, банків і служб таксі стверджують, що працевлаштування в Україні має ряд переваг перед працевлаштуванням у тій же Польщі.

Фото: pixabay.com

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