PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / У Харкові засудили до 12 років ув'язнення державного зрадника/

У Харкові засудили до 12 років ув’язнення державного зрадника

У Харкові засудили до 12 років позбавлення волі чоловіка, який збирав для Росії відомості про оборонні замовлення України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратура довела, що чоловік збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам Росії.

Так, зловмисник у поле зору СБУ потрапив у серпні 2017 року. Він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України.

Читайте: Справа РИА-Новости Украина: Луценко продемонстрував докази держзради

Як повідомляє Українська правда, засуджений – 84-річний харків’янин Мехті Логунов.

Адвокат Логунова Максим Шаповалов розповів, що суд виніс вирок 30 липня. Тепер захист збирається оскаржувати це рішення. На подачу апеляції в нього є 30 днів.

Нагадаємо, як ватажка “ДНР” спіймали на “зраді”.

Фото: Українська правда

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Російський журналіст Орхан Джемаль
В Африці вбито трьох росіян, що знімали фільм про ПВК Вагнера
Коли в Україні запустять Hyperloop
Хакери з РФ атакували лабораторію, яка аналізувала Новачок
Ще за царських часів: у Росії прийняли новий документ щодо Криму
1030 років боротьби. Коли об’єднається українська церква
Втрати РФ у Сирії: СБУ опублікувала дос’є на знищених вагнерівців
Провокації в Азовському морі – РФ змінила тактику
нашествие 2018
Макаревич, Пошлая Молли: музиканти бойкотують Нашествие через Міноборони РФ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка