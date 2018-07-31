У Харкові засудили до 12 років ув’язнення державного зрадника

У Харкові засудили до 12 років позбавлення волі чоловіка, який збирав для Росії відомості про оборонні замовлення України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратура довела, що чоловік збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам Росії.

Так, зловмисник у поле зору СБУ потрапив у серпні 2017 року. Він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України.

Читайте: Справа РИА-Новости Украина: Луценко продемонстрував докази держзради

Як повідомляє Українська правда, засуджений – 84-річний харків’янин Мехті Логунов.

Адвокат Логунова Максим Шаповалов розповів, що суд виніс вирок 30 липня. Тепер захист збирається оскаржувати це рішення. На подачу апеляції в нього є 30 днів.

Нагадаємо, як ватажка “ДНР” спіймали на “зраді”.

Фото: Українська правда