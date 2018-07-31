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У Києві небезпечний рівень забруднення повітря: де і чому

У ряді районів Києва зафіксовано високий рівень забруднення повітря азотом та формальдегідами.

Київ

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, за даними якого спека сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

– За даними постів спостереження ЦГО імені Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах площ Бессарабської та Деміївської; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги. Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК у районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що такий характер погоди – висока денна температура та нічні затримуючі шари повітря – утримається у Києві до 3 серпня.

До речі, раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться зливи і прийде спека.

Фото: pixabay.com

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