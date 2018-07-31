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В Одесі жінка народила двійню на прогулянці біля моря

На одеському узбережжі під час прогулянки жінка народила двійню.

У вагітної жінки, яка після відпочинку на пляжі гуляла по Трасі здоров’я, несподівано для неї і оточуючих почалися пологи, пише Думская.

Допомогу породіллі надали перехожі і співробітники Муніципальної варти.

До моменту приїзду швидкої на світ з’явилася перша дитина. Другою вже зайнялися медики.

За словами мимовільних параакушерів, пологи пройшли успішно і без патологій.

Читайте: Вперше за 12 років! На острові, де заборонені пологи, народилася дитина

До речі, о 22.20 18 квітня на залізничній станції Дарниця у Києві жінка народила дитину прямо на платформі.

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