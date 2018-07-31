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Вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка

У Бердянську сьогодні убитий пострілом у спину місцевий активіст і ветеран АТО Віталій Олешко, більш відомий за позивним Сармат. Що відомо про добровольця.

Вбивство Сармата сталося 31 липня у дворі будинку-готелю Атмосфера, який Віталій Олешко побудував своїми руками.

Він – колишній боєць батальйону Донбас, один з бердянських майданівців, який створював там місцеву самооборону.

Після початку війни на Донбасі Сармат воював під Іловайськом, де потрапив у полон “ДНР”.

Після півроку життя у підвалі будівлі донецького обласного СБУ був звільнений у лютому 2015 року.

Віталій Олешко родом з Бахмута Донецької області. У Бердянськ переїхав у 1998 році, де зайнявся пивним бізнесом – був представником донецького пивзаводу Сармат, звідки і взяв своє прізвисько, яке пізніше стало атошним позивним.

Після повернення з полону Сармат став міським активістом, регулярно атакуючи місцеву владу, знімаючи розмови на відео і залучаючи для цього друзів-атошніков.

У березні 2018 року Олешко офіційно заявив, що балотуватиметься у мери Бердянська.

З цим фактом прихильники пов’язують появу в мережі проти Сармата інформації про рейдерство.

Нагадаємо, бойовики обстріляли ВСУ з гранатометів і кулеметів. Троє військових поранені.

ФотоВіталій Сармат/Facebook

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