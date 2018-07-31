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Візьму гондолу на прокат! У Львові знову потоп

У Львові вкотре за місяць пройшла сильна злива з грозою. Під час негоди не курсували трамваї та тролейбуси.

Потоп у Львові

Про це повідомляє місцеве видання Твоє місто.

Через зливу знову затопило вулиці, а на вулиці Липинського під час грози на машину впало дерево.

Львів’яни в соцмережах діляться фото та відео міста після дощу.

При цьому на 1 серпня синоптики знову прогнозують на території Львівської області грози, подекуди град.

Читайте: Титанік та Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду у Києві (ФОТОЖАБИ)

До слова, днями у Дніпрі пройшли сильні дощі, в результаті яких попадали дерева.

Фото: Олександр Поліщук/Facebook

Відео: VARTA1

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