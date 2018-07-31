Візьму гондолу на прокат! У Львові знову потоп

У Львові вкотре за місяць пройшла сильна злива з грозою. Під час негоди не курсували трамваї та тролейбуси.
Про це повідомляє місцеве видання Твоє місто.
Через зливу знову затопило вулиці, а на вулиці Липинського під час грози на машину впало дерево.
Львів’яни в соцмережах діляться фото та відео міста після дощу.
При цьому на 1 серпня синоптики знову прогнозують на території Львівської області грози, подекуди град.
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До слова, днями у Дніпрі пройшли сильні дощі, в результаті яких попадали дерева.
Фото: Олександр Поліщук/Facebook
Відео: VARTA1
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