Вступна кампанія 2018: які дати у серпні потрібно запам’ятати

Вступна кампанія 2018 в Україні добігає кінця. На які дати у серпні вступникам потрібно звернути увагу.
Вступна кампанія 2018 в Україні – головні дати:
Молодший спеціаліст
(повна загальна середня освіта)
Вступ:
До 1 серпня: прийом документів та заяв на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.
До 4 серпня: співбесіди
До 7 серпня: творчі конкурси, вступні іспити
До 8 серпня: прийом документів та заяв за сертифікатами ЗНО
Результати:
Оприлюднення рейтингового списку за співбесідою, вступними іспитами на бюджет – до 5 серпня (12.00). До 7 серпня (18.00) – виконання вимог до зарахування, до 8 серпня (12.00) – зарахування.
Оприлюднення рейтингових списків за сертифікатами ЗНО – до 9 серпня (12.00) . До 13 серпня (12.00) – виконання умов до зарахування, до 14 серпня (12.00) – зарахування.
Зарахування на контракт – до 17 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця – до 18 серпня.
Читайте: Вступна кампанія 2018: найпопулярніші ВНЗ та скільки подано заяв
Молодший спеціаліст
(базова загальна середня освіта)
До 2 серпня: зарахування на контракт (перша хвиля).
До 7 серпня: переведення на бюджетні місця.
До 30 серпня: зарахування на контракт (друга хвиля).
Вступникам Криму і Донбасу
До 1 серпня (18.00): прийом документів на спеціаліста на базі 11 класів.
До 7 серпня: вступні іспити.
До 8 серпня (12.00): зарахування (Крим).
До 14 серпня (12.00): зарахування (Донбас).
Вступ на контракт на всі освітні рівні для вступників із Криму та Донбасу – до 26 вересня прийом документів та вступні іспити, до 30 вересня – зарахування.
Бакалавр
(магістр медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування)
До 1 серпня: оприлюднення рейтингового списку вступників за ЗНО та квотами 2,3.
До 6 серпня (18.00): виконання вимог до зарахування на бюджетні місця.
До 7 серпня (12.00) – зарахування на бюджетні місця.
До 18 серпня: переведення на вакантні бюджетні місця.
До 30 вересня: зарахування на контракт.
Нагадаємо, які 10 спеціальностей стали найпопулярнішими в Україні.
Фото: Dreamstime.com