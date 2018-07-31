Втручання у вибори і вторгнення: Турчинов назвав плани РФ на 2019

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні у 2019 році.

Росія вдасться до спроб внутрішньої дестабілізації в Україні і впливу на результати президентських і парламентських виборів у 2019 році, прогнозує секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

– Безумовно, сьогодні у них один із пріоритетів – це внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, намагатимуться впливати на результати президентських і парламентських виборів. Але ми не виключаємо і агресивні дії, військові дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не дають результатів, – сказав він журналістам у вівторок у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За словами секретаря РНБО, Києву відомо про розташування військ РФ уздовж українського кордону. Як зазначив Турчинов, Росія готує їх до активних військових дій.

– Та концентрація військ, яка відбувається і на сході і на півдні нашої країни, свідчить про те, що Росія не знімає з порядку денного саме агресивну військову форму тиску на Україну, – заявив він.

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– Інше питання – коли це може бути використано, коли вони можуть почати масштабну провокацію, – додав секретар РНБО.

До слова, у Міноборони заявили, що Київ стежить за угрупуванням військ РФ біля кордону з Україною та вживає заходів для нівелювання загроз.

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