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Wizz Air запускає рейс із Харкова до Лондона – дата

Угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала відкриття двох нових авіарейсів – із Лондона у Лісабон та до Харкова.

Wizz Air

Про це лоукостер повідомляє у Twitter.

– Оголошуємо два нових рейси нашої компанії: із Лісабона та Харкова до аеропорту Лутон в Лондоні, – йдеться у повідомленні.

Запуск рейсів з Лондона до Харкова планується на середину листопада, до Ліссабона – наприкінці жовтня.

Забронювати квитки можна вже зараз на сайті авіакомпанії Wizz Air.

Читайте: Переліт за 500 гривень. Що пропонують лоукости в Україні

Нещодавно у Wizz Air заявили, що відкриває 3 нових напрямки з Києва та 1 з Харкова, а також збільшує частоту 7 популярних рейсів.

Фото: dreamstime

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