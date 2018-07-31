Wizz Air запускає рейс із Харкова до Лондона – дата

Угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала відкриття двох нових авіарейсів – із Лондона у Лісабон та до Харкова.
Про це лоукостер повідомляє у Twitter.
– Оголошуємо два нових рейси нашої компанії: із Лісабона та Харкова до аеропорту Лутон в Лондоні, – йдеться у повідомленні.
Запуск рейсів з Лондона до Харкова планується на середину листопада, до Ліссабона – наприкінці жовтня.
Забронювати квитки можна вже зараз на сайті авіакомпанії Wizz Air.
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Нещодавно у Wizz Air заявили, що відкриває 3 нових напрямки з Києва та 1 з Харкова, а також збільшує частоту 7 популярних рейсів.
Фото: dreamstime
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