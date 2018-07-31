PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту/

ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту

Євросоюз ввів санкції відносно шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

ЄС санкції

Рішення від 30 липня опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Зокрема, з 31 липня під європейськими санкціями знаходяться дві компанії Аркадія Ротенберга – ПАТ Мостотрест (MOEX: MSTT) і ТОВ Стройгазмонтаж. Обидві компанії раніше вже були включені в американський список санкцій.

Санкції ЄС також торкнулися компаній АТ Інститут Діпробудміст – Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Будгазмонтаж – Міст, вологодське АТ ВАД.

– Будівництво мосту і його офіційне відкриття у травні цього року були ключовими символічними кроками у консолідації Росією контролю над незаконно включеними Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Гітлер не побудував, Сталін передумав. Коли впаде Керченський міст – оцінка інженера

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Санкції проти Росії
У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ
Новий удар по олігархам Путіна: у США представлять посилені санкції
Україна прагне введення санкцій проти Чорноморських портів РФ
ЄС запровадив обмеження на металургійну продукцію з України
Конгресс США
Санкції проти Північного потоку-2: у Конгрес США внесли законопроект
5 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму
ЄС затвердив індивідуальні санкції за Керченський міст
Транзит російського газу через Україну – план на 10 років
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка