ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту

Євросоюз ввів санкції відносно шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Рішення від 30 липня опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Зокрема, з 31 липня під європейськими санкціями знаходяться дві компанії Аркадія Ротенберга – ПАТ Мостотрест (MOEX: MSTT) і ТОВ Стройгазмонтаж. Обидві компанії раніше вже були включені в американський список санкцій.

Санкції ЄС також торкнулися компаній АТ Інститут Діпробудміст – Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Будгазмонтаж – Міст, вологодське АТ ВАД.

– Будівництво мосту і його офіційне відкриття у травні цього року були ключовими символічними кроками у консолідації Росією контролю над незаконно включеними Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.