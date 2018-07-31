Зупинка ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві – прийнято рішення

Київтеплоенерго, незважаючи на відсутність контракту з НАК Нафтогаз України, не планує зупиняти роботу ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Комунальне підприємство Київтеплоенерго, незважаючи на відсутність контракту з НАК Нафтогаз України, не планує зупиняти роботу столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 після прийому цих станцій від ПАТ Київенерго у ніч з 31 липня на 1 серпня, повідомило джерело в Київтеплоенерго , пише Інтерфакс-Україна.

– Зупиняти станції не планується – це створило б загрозу стабільності електропостачання Києва, особливо з огляду на спекотну погоду та активне використання кондиціонерів. Компанія шукає шляхи для забезпечення ТЕЦ газом. Сьогодні відбудеться засідання з цього приводу в Кабміні. Серед можливих варіантів розглядається закупівля газу не у Нафтогазу, а у інших постачальників, – сказав співрозмовник.

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У КМДА в свою чергу заявили, що рішення про відключення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві не прийнято.

Як повідомлялося, в КМДА наказали керівникам закладів охорони здоров’я підготуватися до надзвичайних ситуацій, які можуть статися внаслідок зупинки роботи Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.