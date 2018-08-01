7-річна українка постаріла до 60 років. Їй провели унікальну операцію

Українські медики провели унікальну стоматологічну операцію 7-річній Ірині Химич – єдиній у країні дитині, у якої зламався біологічний годинник.

Про рідкісну хворобу 7-річної Ірині Химич повідомляється в сюжеті СТБ.

Дівчинка страждає на рідкісне генетичне захворювання – прогерією і на даний момент її організм вже постарів до 60 років.

Операцію погодилася проводити лише одна клініка. Лікарям потрібно було бути гранично обережними, адже будь-який неакуратний рух міг призвести навіть до перелому щелепи.

Батьки дівчинки кажуть, що зміни в організмі дитини почали помічати, коли Іринці виповнилося три роки.

Вони шукають способи виїхати у США, де проводяться дослідження цього рідкісного захворювання.

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