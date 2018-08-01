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Долар переступив 27 грн! Курс валют в обмінниках Києва

За липень гривня девальвувала до долара на 2,2%. 1 серпня в обмінниках долар коштує вже 27 гривень.

Курс долара в обмінниках виріс у середньому на 12 копійок, у покупці курс долара підвищився у середньому на 10 копійок – до 26,96 гривень за долар.

Читайте: Девальвація чи психологічні чинники? Чому падає гривня

Національна валюта у липні девальвувала до долара США за офіційним курсом на 2,2%.

Відзначається, що для регулювання курсу валют регулятор здійснював валютні інтервенції на міжбанку, продавши на $63 млн більше, ніж купив.

(таблиця fi.валюта)

Нагадаємо, аналітики дали прогноз, яким буде курс долара і економіка України до 2020.

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