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Гандзюк надали держохорону після атаки кислотою

Радниці міськголови Херсона та місцевій активістці Катерині Гандзюк, яка дістала хімічні опіки унаслідок нападу невідомого, надали державну охорону.

Про це повідомив юрист Масі Найєм на сторінці в Facebook.

– Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону, – повідомив він.

Читайте: У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата

Нагадаємо, що  на Катерину напали о 8 ранку. Злочинець плеснув концентрованою сірчаною кислотою та втік.  Зараз її виписали з херсонської лікарні.

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