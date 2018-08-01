Гандзюк виписали з лікарні після атаки кислотою: що відомо про напад

Радницю міського голови Катерину Гандзюк, яку напередодні облили кислотою, виписали з херсонської лікарні.

Про це повідомили у відділені реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні, передає Громадське.

– Так, її виписали, вона забрал речі і поїхала, — сказав лікар.

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Відтак, Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби.

Нагадаємо, у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

За даними правоохоронців, на Катерину напали о 8 ранку. Злочинець плеснув концентрованою сірчаною кислотою та втік.

Патрульні одразу отримали прикмети нападника, але затримати його не вдалося.

У поліції кажуть, що скоріш за все у нього були спільники, які чекали його на автомобілі.

Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч та продовжують опитувати свідків.

Після експертиз справу перекваліфікували з хуліганства на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Версії нападу:

злочин, пов’язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк

злочин через її активну громадську позицію

напад через можливі конфліктні ситуації.

Правохоронці зазначили, що їм не вдається поговорити з Катериною та її близькими. Поки невідомо чому вони не йдуть на контакт: через стан здоров’я пані Гандзюк, чи через її небажання.

– Але краще, ніж потерпіла, нам ці версії ніхто не зможе сформулювати і уточнити напрямок розслідування, – зазначив керівник херсонської поліції Микола Вербицький.

У середу друзі пані Гандзюк організували акцію біля Міністерства внутрішніх справ у Києві.

– Нападник стояв під будинком Гандзюк з п’ятої ранку, ходив до магазину поруч. Чи взяла поліція кадри з магазину – невідомо, – розповів один з приятелів потерпілої Олександр Савич, передає BBC Україна.

Він також зазначив, що батько пані Гандзюк бачив нападника за кілька днів до інциденту, й сусіди також повідомляли про підозрілу особу.

Товариші Катерини Гандзюк розповідають, що жінка має свої версії того, хто конкретно організував на неї напад, однак їх поки що не озвучує.

Катерина мала два головних напрямки роботи: протидія проросійським рухам у Херсоні та боротьба з корупцією у певних підрозділах місцевої поліції.

Можливо саме це впливає на небажання жінки співпрацювати зі слідством.

– Катерина останнім часом хвилювалася за свою безпеку, – додає Олександр Савич.

Фото: Катерина Гандзюк