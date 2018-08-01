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Гарячу воду і електроенергію у Києві не відключать. ТЕЦ-5 купить комерційний газ

Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів України закупити газ на відкритому ринку для забезпечення безперебійної роботи ТЕЦ-5.

Про це повідомив в ефірі українського телеканалу директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко, пише УНІАН.

– Уже два дні відбуваються перемовини з урядом щодо ситуації з газопостачанням столичних ТЕЦ. Сьогодні зранку було засідання у Кабміні. Було прийнято рішення, яке дозволяє зараз підприємству (КП Київтеплоенерго. – Ред.) чи врегулювати питання з НАК Нафтогаз, поки є час, чи вийти на ринок і закупити так званий комерційний газ, тобто на відкритому ринку. Саме для того, щоб не спричинити припинення роботи ТЕЦ-5. Тому що ТЕЦ-6 зараз зупинена на профілактику, але ТЕЦ-5 має працювати, – сказав Науменко.

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Таким чином, за його словами, місто забезпечить роботу ТЕЦ до моменту, поки суд не прийме рішення щодо визнання НАК Нафтогаз України договору на поставку газу укладеним.

Нагадаємо, в Київтеплоенерго заявили, що не планують зупиняти роботу ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

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