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Італія постачала найманців на Донбас: 3-х вербувальників схопили

В Італії правоохоронці розкрили угруповання з 15 осіб, що займалося вербуванням і відправленням проросійських найманців на Донбас. Трьох вдалося заарештувати – це громадяни Албанії та Молдови.

Бойовики на Донбасі

Про це пише газета La Repubblica.

Арешти проводилися в Мілані, Пармі і Авелліно.

Відносно ще трьох вербувальників був застосований заочний арешт, оскільки вони, швидше за все, знаходяться на Донбасі.

Поліція також провела обшуки ще у 7 осіб.

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Видання зазначає, що вийти на злочинне угруповання вдалося за постами у соцмережі Андреа Пальмері – колишного активіста ультраправої організації Бульдоги.

В ході розслідування з’ясувалося, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту на сході України.

Посольство України в Італії підтвердило інформацію про викриття центру з вербування найманців.

До слова, у травні СБУ оприлюднила зізнання російських найманців ПВК Вагнера, які беруть участь у бойових дій на сході України на боці терористів.

Фото: Andrea Palmeri/Facebook

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