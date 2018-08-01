Італія постачала найманців на Донбас: 3-х вербувальників схопили

В Італії правоохоронці розкрили угруповання з 15 осіб, що займалося вербуванням і відправленням проросійських найманців на Донбас. Трьох вдалося заарештувати – це громадяни Албанії та Молдови.
Про це пише газета La Repubblica.
Арешти проводилися в Мілані, Пармі і Авелліно.
Відносно ще трьох вербувальників був застосований заочний арешт, оскільки вони, швидше за все, знаходяться на Донбасі.
Поліція також провела обшуки ще у 7 осіб.
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Видання зазначає, що вийти на злочинне угруповання вдалося за постами у соцмережі Андреа Пальмері – колишного активіста ультраправої організації Бульдоги.
В ході розслідування з’ясувалося, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту на сході України.
Посольство України в Італії підтвердило інформацію про викриття центру з вербування найманців.
До слова, у травні СБУ оприлюднила зізнання російських найманців ПВК Вагнера, які беруть участь у бойових дій на сході України на боці терористів.
Фото: Andrea Palmeri/Facebook