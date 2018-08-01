На Донбасі загинули два окупанти і поранено українського захисника

Упродовж минулої доби, 31 липня, противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

За минулу добу у ході бойових дій одного українського військовослужбовця було поранено, повідомляє прес-служба ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки.

За даними розвідки двоє окупантів загинули та шістьох поранено.

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