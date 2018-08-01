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На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Укроборонпрому удосконалив два винищувачі МіГ-29МУ1 і передав їх на озброєння ЗСУ.

Винищувач МіГ

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

– Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, – вже в одній з військових частин, – написав глава держави.

За його словами, винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних Сил України.

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Порошенко зазначив, що модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак, зокрема, отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації.

До слова, найближчим часом США виділять Україні озброєння і техніку на суму $100 млн.

Фото, відео: Петро Порошенко/Facebook

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