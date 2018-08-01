Політика чи особисті рахунки? Основні версії вбивства Сармата

У справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат) розглядається кілька версій, в тому числі пов’язані з його політичною і економічною діяльністю.

Про це заявив на прес-конференції начальник поліції Запорізької області Сергій Комісаров, передає Інтерфакс-Україна.

– Це і економічні – він і до цього займався підприємницькою діяльністю. І сьогодні… можливо, політична його діяльність, а може і побутові якісь питання, які він не вирішив нормальним шляхом, – зазначив він.

При цьому він не зміг відповісти ствердно на питання: чи виконували підозрювані лише доручення замовника вбивства.

– Ми поки не можемо категорично говорити. Може вони десь на полі бою стикалися і у них були непримиренні претензії один до одного, – зазначив Комісарів.

Він також уточнив, що у Олешка стріляли двічі з обрізу мисливської рушниці, проте смертельне поранення було в голову.

За його словами, серед підозрюваних є раніше судимий чоловік.

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Сьогодні поліція повідомила про затримання п’ятьох підозрюваних у вбивстві 31 липня учасника АТО Віталія Олешка у Василівці (Запорізька область).

До слова, Факти ICTV писали, що відомо про добровольця Олешка.

Фото: Віталій Сармат/Facebook