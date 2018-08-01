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Потрібна згода! Журналістам можуть заборонити знімати депутатів у Раді (ДОКУМЕНТ)

Журналістам можуть заборонити знімати депутатів у Верховній Раді без їх дозволу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики народний депутат Ольга Червакова.

Також вона опублікувала лист від Регламентного комітету, який надійшов у її комітет.

За словами Червакової, Регламентний комітет пропонує вилучати у журналістів відео з депутатами, зняте в Верховній Раді, якщо депутат особисто не дав дозволу на таку зйомку або заперечив проти неї.

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– Вилучені! Тобто, комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, що Кримінальним Кодексом трактується як злочин, а Конституцією і законом про інформацію – як цензура. 171 стаття Кримінального кодексу чітко говорить, що незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів – це 3 роки тюрми. А вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків – 4 роки, – прокоментувала пропозицію Регламентного комітету Червакова.

Раніше Факти ICTV пискали, що у мережі з’явилися фото з засідання у Верховній Раді, на яких народні депутати грають в шахи та читають новини.

ФотоOlga Chervakova, УНІАН.

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