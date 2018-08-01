Питання 3-4-х років. Коли в Україні почнуть зносити хрущовки

Реконструкція застарілого житла в Україні може початися через три-чотири роки. І станеться це після прийняття нового закону у даній сфері.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми сподіваємося до кінця року затвердити законопроект (про реконструкцію застарілого житла – Ред.) на Кабінеті міністрів і передати депутатам у комітет Верховної Ради. Ще знадобитися два-три роки, щоб проект можна було починати, – сказав він.

За словами Парцхаладзе, міністерство розробило початковий варіант нового закону про реконструкцію старого житлового фонду, однак деякі питання залишаються відкритими. Зокрема, Мінрегіон ще не визначив, який відсоток жителів застарілих будинків повинен погодитися на відселення для проведення реконструкції.

– Ми бачимо два потенційних принципи (реновації житла – Ред.): знесення житла або реконструкція. Знесення в більшості випадків буде застосовуватися для мікрорайонів, щоб повністю поміняти інженерну та соціальну інфраструктуру, – додав заступник міністра.

За словами заступника міністра, старт проектів реконструкції буде відбуватися за рішенням місцевих рад. На його думку, місцеві органи влади також повинні виступати замовником даних проектів. Інвестори можуть бути підрядниками проектів реконструкції.

– Поки інвесторам не дуже економічно цікаво входити у такі проекти – просто ринок дуже сильно просів. Інвестору може бути цікаво, якщо вартість квадратного метра (додаткової площі, створеної під час реконструкції – Ред.) – 30-35 тис. грн, – зазначив Парцхаладзе.

Читайте: У Києві житло боржників арештовуватимуть без попередження

До речі, раніше ми писали, що ціни на оренду житла в Україні зростуть.

ФОТО: wikipedia