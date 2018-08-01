Швеція виділить Україні додатково $380 тис.

Уряд Швеції з 1 серпня надасть $380 тис. додаткової фінансової допомоги українському об’єднанню громадських організацій та експертів Реанімаційний пакет реформ на 12 місяців для сприяння подальшим реформам і розвитку громадянського суспільства в Україні.
Про це Європейської правді повідомили в посольстві Швеції в Україні.
– РПР зарекомендував себе як надійний партнер і продемонстрував ефективну модель співпраці влади і громадськості у забезпеченні демократичних перетворень в країні, тому Швеція рада продовжити свою підтримку цієї організації, – йдеться у повідомленні.
Швеція тепер стане найбільшим партнером організації на наступні 12 місяців.Читайте: На реформи і боротьбу з РФ: Британія виділить Україні 1,2 млрд грн
До слова, реанімаційний пакет реформ” є коаліцією провідних громадських організацій та експертів України, які об’єдналися для запуску і реалізації реформ в країні.
РПР функціонує як координаційний центр для 83 неурядових організацій та 22 експертних груп, які розробляють, просувають і здійснюють контроль за реалізацією реформ.
За 4 роки за підтримки РПР було ухвалено 123 закон
Нагадаємо, коли Україна отримає перший транш від ЄС.
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