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Швеція виділить Україні додатково $380 тис.

Уряд Швеції з 1 серпня надасть $380 тис. додаткової фінансової допомоги українському об’єднанню громадських організацій та експертів Реанімаційний пакет реформ на 12 місяців для сприяння подальшим реформам і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Про це Європейської правді повідомили в посольстві Швеції в Україні.

– РПР зарекомендував себе як надійний партнер і продемонстрував ефективну модель співпраці влади і громадськості у забезпеченні демократичних перетворень в країні, тому Швеція рада продовжити свою підтримку цієї організації, – йдеться у повідомленні.

Швеція тепер стане найбільшим партнером організації на наступні 12 місяців.

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До слова, реанімаційний пакет реформ” є коаліцією провідних громадських організацій та експертів України, які об’єдналися для запуску і реалізації реформ в країні.

РПР функціонує як координаційний центр для 83 неурядових організацій та 22 експертних груп, які розробляють, просувають і здійснюють контроль за реалізацією реформ.

За 4 роки за підтримки РПР було ухвалено 123 закон

Нагадаємо, коли Україна отримає перший транш від ЄС.

ФотоAlexandra Aleshchenko Dreamstime.com

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