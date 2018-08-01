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Скільки Київ заплатив за газ приватним постачальникам

КМДА закупила газ у приватних постачальників для забезпечення стабільної роботи столичних ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за тисячу кубів, що на 47% вище за ціну, за якою Нафтогаз України відповідно до спеціальних зобов’язаннями реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго – близько 7 тисяч гривень.

Про це повідомляється в прес-релізі КМДА з посиланням на слова заступника мера Києва Петра Пантелєєва.

За його словами, Київ придбав понад 18 мільйонів кубометрів газу.

– Ми уклали угоду з комерційною структурою і не допустили зупинки ТЕЦ-5. Ця станція дає місту електроенергію. Зупинка ТЕЦ-5 однозначно призвела б до техногенних наслідків. Це підтвердили і в ДСНС, і в Міненерговугілля. Ціна на газ – 10 200 гривень за тисячу кубометрів. Також ми переходимо на режим оптимальної економії, і за результатами цієї роботи будуть зроблені висновки і прийняті рішення, – йдеться в прес-релізі.

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Нагадаємо, що у Києві з 1 серпня всі будинки можуть відключити від гарячого водопостачання. Це пов’язано з тим, що Нафтогаз через борги відмовився поставляти газ Київтеплоенерго, яке з 1 травня відповідає за тепло і гарячу воду.

ФОТО: КМДА

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