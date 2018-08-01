У Києві побудують новий сміттєпереробний завод і закриють полігон №5

У Києві протягом двох-трьох років побудують новий завод з переробки сміття, а полігон №5 реконструюють та закриють.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

– Сміття – це сьогодні проблема не тільки Києва, це проблема всієї країни. Зараз у столиці працює один сміттєспалювальний завод – Енергія. Нам потрібен новий завод саме із переробки сміття. Протягом двох-трьох років такий завод повинен бути побудований, – сказав Кличко.

Конкурс на будівництво такого заводу вже оголошено та працює конкурсна комісія.

Потужність планованого підприємства має бути понад 420 тисяч тон перероблених відходів на рік.

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Приблизно таку ж потужність має київський полігон №5. Міський голова сказав, що в майбутньому полігон реконструюють та закриють.

Крім того, Кличко відзначив, що в Києві щороку накопичується майже 1,2 млн т сміття.

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Фото: John Cameron/Unsplash