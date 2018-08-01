У Миколаєві маршрутка з сидіннями-табуретками везла дітей на море

Під час рейду у Миколаєві виявили мікроавтобус, який без ліцензії і в жахливому технічному стані перевозив дітей на відпочинок до моря.

Про це повідомляє обласне управління Укртрансбезпеки.

– В рамках проведення спільних рейдових перевірок щодо дотримання вимог безпеки пасажирських перевезень зранку 1 серпня співробітниками управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області та патрульної поліції в районі залізничного вокзалу виявлено та попереджено факт незаконного перевезення групи дітей по маршруту Миколаїв – Рибаківка, – йдеться у повідомленні.

Перевіркою встановлено, що автобус належить нелегальному перевізнику, який не має ліцензії на перевезення пасажирів.

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Крім того, водій не мав жодного дозвільного документу, технічний стан транспортного засобу – жахливий. У маршрутці 17 місць для пасажирів, але в ній знаходилася 21 дитина. Для тих, кому не вистачило місць, поставили табуретки.

Правоохоронці склали протокол про всі порушення.

Дітей повезуть на море іншим автобусом, який відповідає всім вимогам.

Нагадаємо, цього літа Україну сколихнули жахливі новини про кілька смертельних ДТП за участю рейсових маршрутів. Факти ICTV дізнались причини сумної статистики.

Фото: Укртрансбезпека. Миколаївська область