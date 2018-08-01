У США заарештували українських хакерів

У США за підозрою у причетності до хакерського угруповання Fin7 заарештовані троє українців.

– Три ключових члена складного міжнародного хакерського угруповання, що працює у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою, – йдеться у повідомленні американського Мін’юсту, передає Reuters.

Згідно з даними Мін’юсту – всі троє – громадяни України. Їх імена – Дмитро Федоров, Федір Гладир і Андрій Копак.

За даними міністерства, жертвами угруповання Fin7, відомої також під назвами Група Карбанак і Навігатор, з 2015 року стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, ігровий і готельний бізнес.

Члени Fin7 зламали тисячі комп’ютерних систем, вкрали мільйони даних банківських карт, які перепродали третім особам.

– Троє затриманих сьогодні громадян України були частиною хакерського угруповання, що атакувало американські компанії і громадян, крадучи цінну клієнтську інформацію, включаючи дані кредитних карт, і продаючи їх у тіньовому сегменті інтернету, – наводяться в повідомленні слова представника американського Мін’юсту.

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До речі, біля аеропорту Бориспіль співробітники СБУ затримали 38-річного хакера з Києва за контрабанду 5 кг кокаїну вартістю 10 млн гривень.